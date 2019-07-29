مخاطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

2019/07/29 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتبنى مصر منذ عام 1974 قرارات بالجمعيَّة العامة للأمم المتحدة تدعو إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النوويَّة، وهي قرارات تمت الموافقة

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