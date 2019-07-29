2019/07/29 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حريق إندلع داخل مدرسة في محافظة البصرة.وقالت المديرية في بيان لها , إنه تم “إخماد حريق إندلع داخل غرفتين في مدرسة عكاظ الابتدائية في منطقة الطويسة بالبصرة”.وأضافت المديرية ، أن “الحريق أدى إلى حدوث أضرار مادية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق إندلع داخل مدرسة في البصرة النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حريق إندلع داخل مدرسة في البصرة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حريق إندلع داخل مدرسة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).