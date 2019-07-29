الطريق المستقبلي بشأن السياسة تجاه إيران: نحو استراتيجية متعددة الأطراف

2019/07/29 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عامين من التوترات المتزايدة باطراد، تواجه واشنطن وحلفاؤها أزمتَين في سياستهم تجاه إيران.تتمثّل الأولى، التي تحصل علانيةً، بأزمة الخليج العربي.

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