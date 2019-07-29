ارفع مسؤول في الجيش الاميركي يزور العراق سراً بدون لقاء عبد المهدي.. شاهد الصور

2019/07/29 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق التقى رئيس هيأة الاركان المشتركة للجيش الاميركي الجنرال جوزيف دانفورد، قادة التحالف من ضباط اميركان وآخرين في بغداد قبل استبداله وتعيين بديلا عنه .وقالت مصادر عسكرية لـ”يس عراق”، إن “رئيس اركان الجيش الاميركي دخل العراق بطريقة سرية، ولم يلتقي اي مسؤول عراقي من بينهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.وبما يتعلق بالشأن العراقي […]

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