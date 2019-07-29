الرئاسة النيجيرية تحظر الحركة الإسلامية بزعامة الشيخ الزكزاكي

2019/07/29 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة النيجيرية حظر الحركة الإسلامية في البلاد بزعامة الشيخ إبراهيم الزكزاكي بذريعة سقوط قتلى خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة أبوجا مؤخراً.وكانت محكمة في أبوجا قد أصدرت أمراً يسمح للحكومة باعتبار نشاطات الحركة الاسلامية إرهابية وغير شرعية.حيث ندد القيادي في الحركة يحيى داهيرو بالقرار، ووصفَه بالتطور الخطير، وأكد أن الاحتجاجات ستتواصل لحين الإفراج …

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