الكمارك …. تعيد ارساليتي ادوية بشرية وزيوت في طريبيل وتتلف مكملات غذائية في كمرك الشحن الجوي

2019/07/29 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأثنين ٢٠١٩/٧/٢٩ ان قيام مركز كمرك طريبيل الحدودي بأعادة اصدار ارسالية ادوية بشرية محملة على متن (٦) مركبات لوجود اختلاف بقوائم كتب الاعفاء بالموجود الفعلي للارسالية .واضافت الهيئة، ان ذات المركز قام ايضا بأعادة اصدار ارسالية ( زيوت اساس) محملة على شاحنتين الى الجانب الأردني لعدم وجود إجازة استيراد […]

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