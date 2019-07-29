سعيد علام - الاستثناء التونسى: بهجة الوداع ؟! بين رحيل مرسى ورحيل السبسى!

2019/07/29 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام "القدس عروس عروبتكم""..فلماذا ادخلتم كل زناة الليل حجرتهاووقفتم تسترقون السمع وراء الابواب لصرخات بكارتهاوسحبتم كل خناجركم, وتنافختم شرفاوصرختم فيها ان تسكت صونا للعرض؟؟؟فما اشرفكم!اولاد القحبة هل تسكت مغتصبة؟؟؟اولاد القحبةلا استثني احدا""القدس عروس عروبتكم"مظفر النواب. سعيد علامالقاهرة، الاثنين 29/7/2019مالرسالة الاخيرة للسبسى ..بالرغم......

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