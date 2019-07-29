أمير أمين - ذكرى مرور مئة عام على ميلاد أمينة الرحّال

2019/07/29 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أمير_أمين تحتفل شعوب العالم بنسائها المتميزات وتفخر بهن مثلما تحتفل وتفخر برجالها المتميزين في أي من مجالات الحياة المختلفة الكثيرة , وهناك نماذج من هنّ في البلدان العربية ومثلهن في بلدان العالم الأخرى مبدعات ومتميزات في المجالات السياسية والعلمية والثقافية بمختلف أنواعها وخاصة الشاعرات وكاتبات القصة والرواية والرسامات والموسيقيات والناشطات في مجال الرياضة وهنّ كثيرات جداً ومعروفات على جميع الأصعدة , فمثل......

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