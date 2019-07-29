2019/07/29 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #معتصم_حمادة (1)■-;- حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته حل قضية «الصراع في المنطقة»، بإطلاق صفقة سياسية كاملة للحل، على الصعيدين الفلسطيني والإقليمي، أطلق بعض الرؤساء العرب، كما أطلق بعض كبار المسؤولين الفلسطينيين على هذه الصفقة اسم « صفقة القرن» أو «صفقة العصر».لم يكن ترامب هو من أطلق على صفقته هذا الإسم، ولم يكن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة دولة الإحتلال.من أطلق عليها هذا الإسم، هم ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#معتصم حمادة - «أمن إسرائيل» هو الشق الثالث من صفقة ترامب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#معتصم حمادة - «أمن إسرائيل» هو الشق الثالث من صفقة ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).