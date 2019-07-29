2019/07/29 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد وجرح عدد من المدنيين بغارات لطيران التحالف الاميركي على قرية الزر بريف دير الزور في شرق سورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/29 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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