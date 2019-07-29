2019/07/29 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرية الجبين بعد مواجهات مع إرهابيي "النصرة" بريف حماة الشمالي الغربي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/29 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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