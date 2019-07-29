مستشار لترامب يعلن ما تريده واشنطن من العراق ويكشف عن عقوبات جديدة

2019/07/29 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- أكد المستشار القانوني للرئيس الامريكي غابريال سوما، اليوم الاحد، أن العقوبات الامريكية ستشمل عددا من الشخصيات العراقية، مشيراً الى أن من تطالهم العقوبات بإمكانهم اللجوء الى القضاء العراقي أو الامريكي.وقال سوما في حديث عبر الأقمار الصناعية لـ”قناة دجلة” إن “الولايات المتحدة لا تريد التدخل بشؤون العراق”، مبيناً أن “العقوبات الاقتصادية تأتي بنتائج أفضل ...

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