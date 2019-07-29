النجيفي يتحدث عن “مسار امريكي جديد” عبر العقوبات الايرانية

2019/07/29 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- أكد محافظ نينوى الأسبق اثيل النجيفي، أن العقوبات الامريكية هدفها فرض مسار سياسي جديد في العراق، مبيناً أن العراق ملزم بتطبيق العقوبات الامريكية.وقال النجيفي في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” ، إن “عدم الالتزام بالعقوبات الامريكية سيؤدي لضرب الاقتصاد العراقي”، لافتاً الى أن “العقوبات الامريكية جاءت بسبب اهمال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باتخاذ ...

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