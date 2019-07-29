حسن الكعبي يطالب مفوضية حقوق الإنسان بوثائق عن “حالات الاختفاء القسري”

2019/07/29 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاثنين، المفوضية العليا لحقوق الإنسان تزويده بالتقارير والوثائق حول حالات الاختفاء القسري خلال العامين والنصف الأخيرين.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه إن “الكعبي طالب المفوضية العليا لحقوق الإنسان تزويده بالتقارير والوثائق الرسمية التي استند عليها عضو مجلس المفوضين أنس العزاوي في تصريحه عن وجود 7663 حالة اخفتاء قسري خلال العامين والنصف الأخيرين”.

وأشار إلى أن “التصريح كان له ردود فعل سلبية في الشارع العراقي والمحيطين الإقليمي والدولي سيما وكونه صادرًا من شخص مسؤول في مؤسسة رسمية تعنى بحقوق الإنسان”.

ودعا الكعبي المفوضية لـ “تزويده بالوثائق ليتسنى له عرضها أمام مجلس النواب ولجانه النيابية المعنية لاتخاذ ما يلزم ومحاسبة المقصرين في حالة ثبوت صحة الادعاءات المذكورة من عدمهــا، لكونها تشكل حالات انتهاك خطيرة في ظل نظامنا الديمقراطي”.

وطالب المفوضية، تزويده بـ “التقارير السنوية المنصوص عليها في البند ثامنًا من المادة 4 من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم 53 لسنة 2008 المعدل عن السنوات المذكروة”.

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