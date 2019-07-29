الانبار تعلن عودة 100 اسرة نازحة الى مناطقهما المحررة

2019/07/29 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ،الاثنين، عن عودة 100 اسرة نازحة الى مناطق سكناها المحررة.وقال ابو ريشة في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع القوات الامنية المشرفة عن مخيمات النزوح في قضاء عامرية الصمود والمدينة السياحية في الحبانية ، سمحت لـ 100 اسرة نازحة بالعودة الى […]

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