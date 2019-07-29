2019/07/29 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترحيل جماعي للاجئين السوريين من بيروت واسطنبول

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الاثنين، تقريرا لمراسليها من

بيروت واسطنبول بعنوان "مخاوف من ترحيل جماعي مع إعادة لبنان وتركيا

لاجئين إلى سوريا".وقال التقرير إن الدول المجاورة للحرب التي ما زالت تدور رحاها في

سوريا تقبض على مئات العاملين وتعيدهم إلى مناطق ما زالت مضطربة في

سوريا، مما يثير مخاوف من عمليات ترحيل جماعي مما سيعرض الكثير من

اللاجئين للخطر.ويقول الكاتبان إن السوريين المقيمين في اسطنبول وبيروت استُهدفوا من

قبل سلطات الهجرة في الأسابيع الأخيرة، وإنه تم اعتقال نحو ألف لاجئ

سوري في عطلة نهاية الأسبوع الماضي وأُمهلوا 30 يوما للمغادرة.ويضيف التقرير أن بعض اللاجئين في اسطنبول وصفوا عمليات ترحيلهم عبر

ثلاث مراكز احتجاز، حيث تمت مصادرة هواتفهم المحمولة، ولم يتمكنوا من

الاتصال بأسرهم أو محاميهم، وأجبروا على توقيع وثائق تنص على أنهم

وافقوا "طوعا" على العودة إلى سوريا.ويقول التقرير إن لاجئين سوريين في بيروت، والكثير منهم لا يحملون

أوراقا رسمية، قالوا إنهم فصلوا من أعمالهم منذ أوائل الشهر الجاري،

وفقا لقرار من الحكومة اللبنانية لإعطاء الأولوية للعمالة اللبنانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترحيل جماعي للاجئين السوريين من بيروت واسطنبول) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترحيل جماعي للاجئين السوريين من بيروت واسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).