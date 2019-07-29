2019/07/29 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكدت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ان اغلب عقود استيراد الأسمدة والمواد الكيمياوية يتم توقيعها في الخارج ، على الرغم من أن التفاوض يتم داخل العراق.وقالت دائرة الوقاية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “أغلب العقود المُبرمة؛ لشراء الأسمدة والموادِّ الكيمياويَّة لمصلحة وزارة الزراعة يتمُّ توقيعها خارج العراق، على الرغم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: اغلب عقود استيراد الأسمدة والمواد الكيمياوية يتم توقيعها خارج العراق وكالة خطوة برس.

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