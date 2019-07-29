إيران تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع اقليم كوردستان والعراق لـ20 مليار دولار

2019/07/29 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال القنصل الايراني العام في محافظة السليمانية مهدي شوشتري يوم الاثنين ان بلاده تسعى الى رفع حجم التبادل التجاري مع اقليم كوردستان والعراق الى 20 مليار دولار خلال العام الحالي.

وقال شوشتري في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع رئيس اتحاد مستوري ومصدري الاقليم شيخ مصطفى شيخ عبد الرحمن ان العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران والسليمانية جيدة جدا منذ القدم هي لا تزال كذلك.

واضاف ان المسؤولين الايرانيين والعراقيين يسعون الى ان يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين ومن ضمنهما اقليم كوردستان الى 20 مليار دولار.

واكد على تعزيز الروابط والعلاقات التجارية بين ايران والعراق قائلا "اعتقد ان تعزيزها يصب بمصلحة الشعبين".

وتابع ان القنصلية في السليمانية ستقدم التسهيلات للتجار في عمليات التبادل التجاري.

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