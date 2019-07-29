نائب: البرلمان يتجه لدمج الوزارات ولا نية لإعادة وزارة المرأة 

2019/07/29 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف البناء عامر الفايز، الاثنين، أن مجلس النواب بصدد مناقشة دمج الوزارات وتقليصها, نافيا وجود نقاشات او حوارات بشان اعادة وزارة المرأة.وقال الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب والحكومة يجريان حوارات ونقاشات بشان دمج الوزارات وتقليصها ويشمل الدمج وزاراة كبيرة”.واضاف ان “الحديث عن اعادة استحداث وزارة المرأة غير […]

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