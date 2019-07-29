2019/07/29 | 12:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد النائب عن تحالف البناء عامر الفايز، الاثنين، أن مجلس النواب بصدد مناقشة دمج الوزارات وتقليصها, نافيا وجود نقاشات او حوارات بشان اعادة وزارة المرأة.
وقال الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب والحكومة يجريان حوارات ونقاشات بشان دمج الوزارات وتقليصها ويشمل الدمج وزاراة كبيرة”.
واضاف ان “الحديث عن اعادة استحداث وزارة المرأة غير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: البرلمان يتجه لدمج الوزارات ولا نية لإعادة وزارة المرأة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد النائب عن تحالف البناء عامر الفايز، الاثنين، أن مجلس النواب بصدد مناقشة دمج الوزارات وتقليصها, نافيا وجود نقاشات او حوارات بشان اعادة وزارة المرأة.
وقال الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب والحكومة يجريان حوارات ونقاشات بشان دمج الوزارات وتقليصها ويشمل الدمج وزاراة كبيرة”.
واضاف ان “الحديث عن اعادة استحداث وزارة المرأة غير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: البرلمان يتجه لدمج الوزارات ولا نية لإعادة وزارة المرأة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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