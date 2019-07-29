2019/07/29 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر السباح المجري تاماس كينديريشي عن “ملامسة من دون نية {سيئة}” لراقصة في ملهى ليلي بعدما اعتقلته شرطة كوريا الجنوبية، إثر مشاركته في بطولة العالم للسباحة في مدينة غوانغجو التي انتهت الاحد، وذلك على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.ومنع ابن الـ 22 عاماً الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016 وعلى فضية بطولة أوروبا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيف بطل أوليمبي مجري بسبب التحرش وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيف بطل أوليمبي مجري بسبب التحرش) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيف بطل أوليمبي مجري بسبب التحرش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).