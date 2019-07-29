ريال مدريد يعلن عن قميصه الثالث ويفاجئ الجميع

2019/07/29 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد الاسباني قميصه الثالث للموسم المقبل.وجاء القميص باللون الأخضر الفاتح، ويعتبر هذا القميص الثالث بعد الاساسي الابيض والثاني النيلي الداكن. وفاجئ النادي الملكي جماهيره بوجود اللاعب الويلزي غاريث بيل ضمن اللاعبين الذين عرضوا القميص وهو ما يقرب بقاءه في النادي بعد تعثر صفقة انتقاله الى الصين.

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