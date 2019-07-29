الدراجي: “الزعاطيط” تلعب بالموازنة، والعراق “تايه”

2019/07/29 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، الاحد، المتحكمين بموازنة العراق الاتحادية بـ “الزعاطيط”، مبينا ان رسائل الواتساب تسيطر على اغلب النواب.وقال الدراجي ، إن “العراق يجب ان يوجه موازناته الى قطاعات محددة ويفعل القطاع الخاص، ولكن لا يوجد مستشارين حقيقيين وكل مسؤول (يستشير ربعه)”.واضاف ان “الحالة التي وصلنا لها تدل على […]

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