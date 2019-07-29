بالوثيقة : البرلمان يطالب مفوضية حقوق الانسان بتزويده الوثائق الرسمية التي تثبت صحة الادعاءات بشأن وجود حالات اختفاء قسري

2019/07/29 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

خاطبالنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، المفوضية العليا لحقوق الانسان ، مطالبا إياها تزويده بالتقارير والوثائق الرسمية التي استند عليها عضو مجلس المفوضين السيد " انس اكرم العزاوي " عبر تصريحه الذي اكد فيه وجود ٧٦٦٣ حالة اختفاء قسري خلال العامين والنصف الأخيرين.

وأشار الكعبي...

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