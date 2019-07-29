محافظ بغداد يوجه بالبدء بعملية الفرز الالكتروني لأسماء المتقدمين لتعيينات التربية

2019/07/29 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وجه محافظ بغداد فلاح الجزائري, الاثنين، جميع مديريات تربية بغداد الستة بالبدء بعملية الفرز الالكتروني لأسماء المتقدمين للتعيين على الملاك التربوي.وقال الجزائري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “عملية الفرز ستبدأ اعتبارً من الخميس المقبل الموافق 1/8/2019, وحسب الضوابط والتعليمات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الجاري”.لافتا الى “ان الفرز […]

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