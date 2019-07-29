سوني تكشف عن مكيف هواء قابل للارتداء

2019/07/29 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “سوني” عن مشروعها الجديد “Reon Pocket”، وهو عبارة عن جهاز شخصي للتبريد والتدفئة، بحجم صغير، وقابل للارتداء.والجهاز لا يزال في مرحلة التمويل، حيث يتوقع أن يطلق في 2020 بسعر يصل إلى 175 دولار، بحسب المواصفات والقمصان الخاصة به، وفق ما ذكر موقع “فيرج” التقني.وإلى جانب ميزة التبريد التي يوفرها الجهاز، فإن المستخدم يستطيع

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