2019/07/29 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المعروف ان الفنانة مايا دياب تختار دائما الاطلالات المميزة والجريئة وغالباً ما تظهر فيها بكل الحفلات أو البرامج أو المناسبات المختلفة.وتحاول النجمة اللبنانية التجديد في اطلالتها واختيار ما هو غريب ويجاري الموضة السائدة، الامر الذي يثير إعجاب متابعيها ويسعى بعض الفتيات لتقليدها.وظهرت مايا في الوقت الأخير، في حفلتها بطرطوس بفستان من قماش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مايا دياب تثير ضجة بفستانها الغريب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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