محافظ بغداد يوجه البدء بعملية الفرز الالكتروني لأسماء المتقدمين لتعيينات التربية

2019/07/29 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ بغداد فلاح الجزائري, الاثنين، مديريات تربية العاصمة الستة بالبدء بعملية الفرز الالكتروني لأسماء المتقدمين للتعيين على الملاك التربوي.وقال الجزائري خلال مؤتمر صحفي ، إن “عملية الفرز ستبدأ اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 1/8/2019, وحسب الضوابط والتعليمات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الجاري”، لافتا الى أن “الفرز الالكتروني سيستمر لمدة شهر

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