القضاء الأعلى يناقش جرائم المخدرات وضبط المنافذ الحدودية

2019/07/29 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

نتقش رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع رئيسي الادعاء العام والإشراف القضائي، جرائم المخدرات وضبط المنافذ الحدودية ومكافحة الفساد.





وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم، مع رئيس الادعاء العام موفق العبيدي ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد العميري، وناقش معهما مخرجات اجتماع مجلس مكافحة الفساد المنعقد مؤخراً”.





وأوضح البيان، ان “القاضي زيدان ناقش خلال الاجتماع مع رئيسي الادعاء العام والإشراف القضائي مخرجات اجتماع مجلس مكافحة الفساد المنعقد بتاريخ 28 /7 /2019”.

ولفت الى ان “المجتمعين توصلوا إلى صيغة عمل مشتركة تتفق مع توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص مكافحة جرائم المخدرات وضبط المنافذ الحدودية”، مبيناً ان “زيدان أكد توجيه المحاكم الى ضرورة التعاون مع مؤسسات الدولة التنفيذية بما يكفل نجاح الجهود الحكومية بصدد مكافحة الفساد والجريمة”.

وتابع البيان، ان “رئيس مجلس القضاء الاعلى شدد على التعاون ودعم الحكومة”.





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