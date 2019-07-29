تعرف على جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد

2019/07/29 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مجلس النواب العراقي، جدول اعمال جلسته ليوم غد الثلاثاء (٣٠ تموز ٢٠١٩)، حيث يتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين.





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