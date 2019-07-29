النفط يهبط وسط مؤشرات على تهدئة التوترات في الشرق الأوسط

2019/07/29 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تراجعت أسعار النفط الاثنين وسط قلق المستثمرين من آفاق النمو الاقتصادي العالمي، في حين انتهت المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع بين إيران والقوى الكبرى على نحو إيجابي بصفة عامة.وانخفضت عقود مزيج “برنت” بواقع 37 سنتا إلى 63.09 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينيتش، وكانت أسعار المزيج قد ارتفعت بنسبة 1.6%

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