اعتقال متهمين بـ

2019/07/29 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على متهمين اثنين بـ"الدگة العشائرية" في محافظة ميسان.وقال معن في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان ومن خلال متابعة المطلوبين قضائياً، ألقت القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة 4/إرهاب (الدگة العشائرية)".وأوضح معن، أن "عملية القبض تمت ضمن محافظة ميسان"، مشيراً إلى "إحالة المتهمين إلى القضاء لإكمال أوراقهما التحقيقية".

يذكر أن القوات الأمنية تقوم بين الحين والآخر بإلقاء القبض على عدد من المتهمين بـ"الدكة العشائرية".

وكان مجلس القضاء الأعلى وجه، الخميس (8 تشرين الثاني 2018)، بالتعامل مع قضايا ما يعرف بـ"الدكات العشائرية" وفق قانون مكافحة الاٍرهاب.

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