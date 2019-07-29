2019/07/29 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختطاف شقيقة اوس الخفاجي واسرتها في ايران ومطالبة بفدية قدرها 100 الف دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/29 | 13:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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