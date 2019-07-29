بعد سقطة نابولي كلوب يعترف ويتعهد

2019/07/29 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يصمت يورغن كلوب طويلا بعدما تعرض فريق ليفربول لخسارة مذلة أمام نابولي الإيطالي في المباراة التحضرية قبل بداية الموسم.وجاءت خسارة ليفربول أمام نابولي، في المباراة التي جرت في ملعب موراي فيلد بمدينة أدنبرة في اسكتلندا، بثلاثة أهداف دون مقابل، وبتوفيع لورنزو إنسيني (الدقيقة 18) وأركاديوز ميليك (الدقيقة 29) وأمين يونس (الدقيقة 52).وظهر ليفربول بشكل بائس

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