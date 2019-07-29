2019/07/29 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اعتماده بطولة غرب آسيا للرجال في العراق.وذكر “فيفا” في كتابه أن “غرب آسيا هي بطولة رسمية معتمدة ضمن نشاطات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك بعد التقارير التي رفعتها اللجنة المشرفة على البطولة بالجاهزية وتميز العراق لاستضافتها”.وستنطلق البطولة غداً الثلاثاء بمشاركة 9 منتخبات، قسمت الى مجموعتين في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



“فيفا” يعتمد بطولة غرب آسيا ويؤكد اعترافه بها النعيم نيوز.

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