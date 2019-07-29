2019/07/29 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بخصوص مفهوم كتلة المعارضة البرلمانية، مؤكدة أن لأعضائها ممارسة كامل الضمانات الدستورية. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساموك يكشف عن اصدار المحكمة الاتحادية حكماً بشأن مفهوم المعارضة البرلمانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساموك يكشف عن اصدار المحكمة الاتحادية حكماً بشأن مفهوم المعارضة البرلمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).