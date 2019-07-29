الخامس والعشرين من ذي القعدة.. يوم بسط الأرض تحت الكعبة المشرفة

2019/07/29 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجاهد منعثر منشد

ليلة ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة تتنزل رحمة الله تعالى على العباد، ففيهما دحيت الارض ونُصبت الكعبة، وهبط آدم عليه السلام.



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