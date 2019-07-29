مصر دوري الـ362 يوما ينتهي بحفنة أرقام مثيرة

2019/07/29 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسدل الستار على أطول دوري مصري، استمر عاما كاملا إلا 3 أيام بانتصار الأهلي، المتوج باللقب من الجولة السابقة، على غريمه التقليدي الزمالك، صاحب المركز الثاني، بهدف نظيف.لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية انتهى بشكل هادئ لا يعكس ما شهده موسم عاصف حفل بالجدل والمشكلات، وانتهى أخيرا بعدما اضطر المسؤولون إلى تأجيل مبارياته الأخيرة حتى بعد

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