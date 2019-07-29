2019/07/29 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نائب: مرشح محافظ كركوك يجب ان يمرر على مكونين

اكد النائب عن الاتحاد الكردستاني، شيروان ميرزا، اليوم الاثنين، ان

المرشح لمنصب محافظ كركوك يجب ان يمرر على مكونين رئيسيين في

المحافظة.

وقال الميرزا، ان " مرشح منصب محافظ كركوك يجب ان يحظى بموافقة

المكونين الرئيسين العربي والتركماني".وأضاف، انه "عندما يمرر المرشح وتحسم له الموافقات والإجراءات

القانونية يصبح بامكانه نيل المنصب دون اية معرقلات".وأشار الميرزا، الى ان "حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في

بغداد حسمت جميع الملفات العالقة حول المناطق المتنازع عليها"،

موضحا ان "ذلك يسهل عملية الانتخابات المحلية في كركوك والتي من

شأنها تنصيب محافظ علي كركوك يحظى بموافقة الجميع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: مرشح محافظ كركوك يجب ان يمرر على مكونين) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: مرشح محافظ كركوك يجب ان يمرر على مكونين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).