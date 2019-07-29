2019/07/29 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إخماد 51 حريقا على بغابات في روسيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة

قام عمال الغابات في روسيا بإطفاء 51 حريقا تتجاوز مساحتها 13,4 ألف

هكتارا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للهيئة الفدرالية لحماية الغابات،

اليوم الاثنين: "تدل معلومات هيئات الغابات المحلية على أنه تم في

روسيا في 28 يوليو إطفاء 51 حريقا على مساحة 13.4 ألف هكتار".وأضاف البيان أن 100 حريق كانت تشتعل في روسيا في الساعة 0:00 من

اليوم الاثنين على مساحة 89,5 ألف هكتار.



وتم تسجيل أكبر عدد من

الحرائق في مقاطعة إيركوتسك التي يشتعل فيها 50 حريقا على مساحة نحو

63 ألف هكتار.



وازدادت مساحة الحرائق خلال الساعات الـ24 الأخيرة

بمقدار 500 هكتار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد 51 حريقا على بغابات في روسيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد 51 حريقا على بغابات في روسيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).