“بالفديو”.. ضابط اعتدى على سيطرة امنية في كركوك فدفع حياته ثمناً لذلك

2019/07/29 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك: يس عراق اعتدى ضابط برتبة ملازم، على منتسب اثناء الواجب في سيطرة امنية بمحافظة كركوك، الامر الذي تطور لاحقاً الى مشاجرة بين الطرفين، انتهت بمقتل الضابط على يد المنتسب.

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