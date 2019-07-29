لأول مرة بعد هزيمته.. “داعش” يهاجم مناطق عراقية

2019/07/29 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق بعد دحر تنظيم “داعش” نهاية عام 2017، وطردهِ من #الأراضي العراقية واستمرار ملاحقته عبر طيران #الجيش العراقي والتحالف الدولي، عاد التنظيم المتشدد ليستهدف حقولاً نفطية في […]

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