2019/07/29 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار.وقال المتحدث باسم الداخلية سعد معن، في بيان تلقتة وكالة صدى نسخة منه، إن “قيادة شرطة محافظة الانبار وبالتنسيق مع شعبة اجرام قضاء الرطبه ومن خلال عملية نوعيه تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدره تقدر ب {٤٧} الف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في الرطبة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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