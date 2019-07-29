العدل: اطلاق سراح 67 نزيلاً من الاحداث خلال حزيران الماضي

2019/07/29 | 13:17

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بغداد اليوم-بغداد

اعلنت دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل، الإثنين، 29 تموز، 2019، إطلاق سراح ‏‏(67) حدثاً خلال شهر حزيران 2019 وذلك بعد قضائهم مدة ‏المحكومية.‏

وقال مدير عام الدائرة، أركان ثامر صالح، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الدائرة ‏اطلقت سراح (14) حدثاً تخلية بعد قضائهم مدة المحكومية‏، إضافة الى (53) حدثا بالافراج الشرطي".‏

وأضاف المدير العام، ان "دائرة اصلاح الاحداث وبالتنسيق مع ‏دائرتي صحة بغداد / الكرخ والرصافة اقامت تأمين احالة (44) ‏حدثاً الى المستشفيات والمراكز الصحية، اضافة الى تسجيل ‏‏(40) زيارة من قبل اطباء اخصائيين في مختلف الاختصاصات ‏الباطنية والجلدية والانف والحنجرة والعيون، فضلا عن اجراء ‏‏(1905) معاينة طبية متتابعة من قبل شعب الطبابة الموجودة في ‏اقسام الدائرة للوقوف على حالة الاحداث الصحية والتاكد من ‏سلامتهم صحيا لمنع انتشار الامراض بين الاحداث".‏

بغداد اليوم- ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الاثنين (29 تموز 2019)، حقيقة قصف معسكر المحمداوي من قبل طائرات مجهولة قبل يومين شمال المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مواقع ا

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين (29 تموز 2019)، عن ضبط 3 اطنان من الادوية في محل وهمي جنوب بعقوبة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فريقاً مشتركاً من قسم التفتيش والشكاوى في دائرة صحة ديالى ومديرية مكافحة ا

بغداد اليوم _ البصرة

أعلن مجلس محافظة البصرة، الاثنين (29 تموز 2019)، عن ارسال قائمة بأسماء شهداء التظاهرات في المحافظة، الى الحكومة الاتحادية، لنيل حقوقهم.

وقال رئيس المجلس، حسن البزوني، إن "المجلس أرسل قائمة بأسماء الشهداء الذين سقط

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