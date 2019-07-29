جمـع تواقيع لطلب استضافـة وزيري المالية والنفط في جلسـة يوم غد الثلاثاء

2019/07/29 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ تحالف الفتح جمع تواقيـع لاستضافـة وزيري الماليـة فؤاد حسين والنفط ثامر الغضبان في جلسـة مجلس النواب المقرر عقدها غدا الثلاثاء ، مؤكدا عزمه تقديم طلب رسمي الى رئاسـة البرلمان لادراج الموضوع ضمن جدول اعمال جلسـة يوم غد.

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