ليون كينغ يتمسك بصدارة الإيرادات

2019/07/29 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفظ فيلم الرسوم المتحركة “الأسد الملك 2019” {ليون كينغ 2019} بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني، محققا 75.5 مليون دولار.واحتل الفيلم الكوميدي الجديد “حدث ذات مرة في هوليوود” {ونس أبون إيه تايم إن هوليوود} المركز الثاني محققاً إيرادات بلغت 40.4 مليون دولار.والفيلم بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارغوت روبي، ومن

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