صدر حديثاً: مواهب الليل في شرح دعاء كميل

2019/07/29 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارصدر حديثا عن دار المحجّة البيضاء في بيروت كتاب جديد حمل العنوان، (مواهب الليل في شرح دعاء كميل)، وهو من تأليف أحد أساتذة بحث الخارج في حوزة كربلاء المقدّسة، آية الله الشيخ فاضل الصفّار.

ويتكوّن الكتاب من ثلاثة أجزاء من القطع الكبير، ويحوي بين دفتيه شرحاً جميلاً وجديداً لمعاني ومضامين دعاء كميل الشريف المروي عن مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه.

وقد ألّفه المؤلّف في أيام وليالي كانت عصيبة وقاسية، أي في إحدى السجون في إيران، في الفترة التي اعتقل فيها جمع من الفضلاء وأعضاء بيت الإمام الشيرازي في مدينة قم المقدّسة زمن مرجعية المرجع الراحل السيد محمد الحسيني الشيرازي قدّس سرّه الشريف، أي في التسعينيات من القرن الماضي.



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