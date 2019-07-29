2019/07/29 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KSuB8JHrYDQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار اخر - اعتصام حملة الشهادات العليا) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار اخر - اعتصام حملة الشهادات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).