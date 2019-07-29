2019/07/29 | 13:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن اطلاق سراح (67) حدثاً خلال شهر حزيران، وذلك بعد قضاءهم مدة المحكومية. وقال مدير عام دائرة أصلاح الاحداث اركان ثامر في بيان وتلقته وكالة صدى , إن “الدائرة اطلقت سراح (14) حدثاً تخلية بعد قضاءهم مدة المحكومية، اضافة الى (53) احداث بالافراج الشرطي”. واضاف ان “دائرة اصلاح الاحداث وبالتنسيق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل:اطلاق سراح 67 نزيلا من الاحداث خلال شهر حزيران الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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