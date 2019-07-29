2019/07/29 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن اطلاق سراح ‏‏(67) حدثاً خلال شهر حزيران، وذلك بعد قضاءهم مدة ‏المحكومية.‏ وقال مدير عام دائرة أصلاح الاحداث اركان ثامر في بيان وتلقته وكالة صدى , إن “الدائرة ‏اطلقت سراح (14) حدثاً تخلية بعد قضاءهم مدة المحكومية‏، اضافة الى (53) احداث بالافراج الشرطي”.‏ واضاف ان “دائرة اصلاح الاحداث وبالتنسيق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العدل:اطلاق سراح 67 نزيلا من الاحداث خلال شهر ‏حزيران الماضي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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