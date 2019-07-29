2019/07/29 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف فريق مركز الإعلام الرقمي، اليوم الاثنين، عن غياب واضح للطريقة الصحيحة والفعّالة لاستخدام الهاشتاكات في تغريدات حسابات غالبية الساسة في العراق على منصة تويتر .وقال المركز في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “للهاشتاكات قوة تأثير كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي، وبالاخص تويتر، اذ من خلاله يتم التسويق لفكرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الرقمي: السياسيون يستخدمون الهاشتاكات بصورة غير صحيحة وكالة خطوة برس.

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