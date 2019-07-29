2019/07/29 | 13:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
البرلمان يعتزم استضافة قيادات أمنية رفيعة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي امرلي، الاثنين، عن عزم لجنته استضافة عدد من القيادات الأمني...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
البرلمان يعتزم استضافة قيادات أمنية رفيعة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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