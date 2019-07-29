البرلمان يعتزم استضافة قيادات أمنية رفيعة

2019/07/29 | 13:26

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بغداد :سومر نيوز

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي امرلي، الاثنين، عن عزم لجنته استضافة عدد من القيادات الأمني...

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